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Справка для приёма на работу (форма 302н)
Медицинская справка для гостайны (форма 989н)
Справка для выезжающих за границу (форма 082/у)
Справка в пионерский лагерь (форма 079/у)
Справка об эпидокружении СЭС
Справка для получения путёвки (форма 070/у)
Санаторно-курортная карта (форма 072/у)
Санаторно-курортная карта для ребёнка (форма 076/у)






Купить медицинскую справку в Москве

Если работодатель требует пройти профосмотр, тренер выписку для марафона, а декан форму 095У – проще купить справку, чем получать ее в больнице. Ее выдаст любой терапевт, но для этого придется записаться на прием, выстоять в очереди, сдать анализы и пройти обследования.

Нет желания ожидать в душном коридоре – позвоните нам. Предлагаем справки на все случаи жизни без ожиданий и мороки.

Почему лучше купить справку, чем получать в больнице

Получение справки в государственной больнице – это целый процесс, для которого придется:

  • С утра приехать в регистратуру и отстоять долгую очередь из пациентов;
  • Получить талон к терапевту, если он не ушел в отпуск, принимает в этот день и не заболел. А если это узкопрофильный врач, то принимает он по часам и работает 2-3 дня в неделю.
  • Отсидеть несколько часов в душном коридоре, опасаясь, что ваше место займет другой.
  • Вовремя попасть на прием к терапевту, который даже обследование не проведет, а сразу направит к другому специалисту или откажется выписывать справку.

И если справку не выпишут, то придется долго объяснять декану, работодателю или тренеру, почему у вас нет выписки. А это причина для отчисления или увольнения! Но не всегда болезнь настолько сильная, чтобы обращаться к врачу, к тому же посещение больницы может привести к повторному заражению ОРВИ или гриппом.

Даже в санаторий или лагерь не получится поехать, если нет справки. А ведь на ее получение уйдет минимум 2-3 недели, из-за чего возможно упустить сроки.

Платная клиника – тоже не выход. Хоть на обследование даже для профосмотра уйдет не больше недели, как минимум придется потратиться на:

  • Осмотр у врача. А если нужна справка для профосмотра или соревнований – это минимум 5-7 врачей, и прием каждого стоит от 1500 рублей.
  • Анализы. В платных клиниках даже общий анализ крови стоит от 800 рублей, а ведь есть еще и ЭЭГ, ЭКГ, анализ мочи, кала и узкопрофильные тесты.

К тому же частные врачи заинтересованы в том, чтобы вы заплатили больше! Поэтому не удивляйтесь анализу на ЗППП или УЗИ, без которых справку не выпишут.

Купить медицинскую справку намного дешевле! Даже комплексная форма КЭК обойдется в 800 рублей – половина стоимость за прием в платной клинике.

Какие справки мы выписываем?

Наш медицинский центр поможет с любыми выписками:

  • Справки для спорта и марафона;
  • Профосмотр и справка для трудоустройства;
  • Форма 095У и 073У для школы и вуза;
  • Комплексное обследование для КЭК и признания нетрудоспособности;
  • Справка для допуска к гостайне.

Поможем обойтись без очередей и долгих ожиданий в коридоре. Даже не придется вставать с дивана – принимаем заказы дистанционно по телефону или электронной почте. Вы сможете купить медицинскую справку в Москве очень быстро.

Почему москвичи покупают справки у нас

Многие боятся покупать справки, что вполне естественно: мелкие конторы не проставляют подписи, печати, заполняют поля с ошибками. Такую справку быстро вычислят в отделе кадров или деканате, после чего поставят на отчисление или увольнение.

Решим эту проблему быстро и просто:

  • В нашем центре работают действующие врачи. Гарантируем справки по государственному образцу, проставим печати и подписи, правильно заполним бланк. Его примут в любой организации, включая государственные и армию.
  • Цены намного ниже, чем на получение справки в клинике. Даже если вы будете ездить в госклинику на метро или автобусе, конечная стоимость будет выше.
  • Сохраняем полную конфиденциальность о сделке: никто не узнает, что вы покупали справку. Собираем только ту информацию, что необходима для заполнения бланка: ФИО, дата рождения, адрес – при необходимости.
  • Сделаем справку всего за 1 час и доставим к любой станции метро в Москве или адресу.
  • Работаем полностью удаленно: ваше присутствие в медицинском центре необязательно. Всю информацию соберем по телефону или электронной почте. На все вопросы также ответим дистанционно.
  • Принимаем любые формы оплаты: наличный и безналичный расчет, банковский перевод и т.д.

Поможем решить любую проблему со справкой. При необходимости, заполним ее задним числом.

Как купить медицинскую справку в Москве?

Чтобы купить справку – позвоните нам по телефону и напишите на почту с указанием:

  • ФИО;
  • Типа справки;
  • Желаемого результата: диагноз и дополнительные рекомендации;
  • Адреса, если необходимо для справки;
  • Периода отсутствия на работе или в вузе.

Заполним справку всего за час, проставим печати и подписи от действующих врачей, которые подтвердят ваше обращение в медицинский центр.

Работаем по всей Москве. Наши контакты для связи:

  • Телефон: +7 (499) 490-10-39
  • Электронная почта: [email protected]
  • Адрес медицинского центра: Москва, Большая Серпуховская, 34