Купить медицинскую справку в Москве

Если работодатель требует пройти профосмотр, тренер выписку для марафона, а декан форму 095У – проще купить справку, чем получать ее в больнице. Ее выдаст любой терапевт, но для этого придется записаться на прием, выстоять в очереди, сдать анализы и пройти обследования.

Нет желания ожидать в душном коридоре – позвоните нам. Предлагаем справки на все случаи жизни без ожиданий и мороки.

Почему лучше купить справку, чем получать в больнице

Получение справки в государственной больнице – это целый процесс, для которого придется:

С утра приехать в регистратуру и отстоять долгую очередь из пациентов;

Получить талон к терапевту, если он не ушел в отпуск, принимает в этот день и не заболел. А если это узкопрофильный врач, то принимает он по часам и работает 2-3 дня в неделю.

Отсидеть несколько часов в душном коридоре, опасаясь, что ваше место займет другой.

Вовремя попасть на прием к терапевту, который даже обследование не проведет, а сразу направит к другому специалисту или откажется выписывать справку.

И если справку не выпишут, то придется долго объяснять декану, работодателю или тренеру, почему у вас нет выписки. А это причина для отчисления или увольнения! Но не всегда болезнь настолько сильная, чтобы обращаться к врачу, к тому же посещение больницы может привести к повторному заражению ОРВИ или гриппом.

Даже в санаторий или лагерь не получится поехать, если нет справки. А ведь на ее получение уйдет минимум 2-3 недели, из-за чего возможно упустить сроки.

Платная клиника – тоже не выход. Хоть на обследование даже для профосмотра уйдет не больше недели, как минимум придется потратиться на:

Осмотр у врача. А если нужна справка для профосмотра или соревнований – это минимум 5-7 врачей, и прием каждого стоит от 1500 рублей.

Анализы. В платных клиниках даже общий анализ крови стоит от 800 рублей, а ведь есть еще и ЭЭГ, ЭКГ, анализ мочи, кала и узкопрофильные тесты.

К тому же частные врачи заинтересованы в том, чтобы вы заплатили больше! Поэтому не удивляйтесь анализу на ЗППП или УЗИ, без которых справку не выпишут.

Купить медицинскую справку намного дешевле! Даже комплексная форма КЭК обойдется в 800 рублей – половина стоимость за прием в платной клинике.

Какие справки мы выписываем?

Наш медицинский центр поможет с любыми выписками:

Справки для спорта и марафона;

Профосмотр и справка для трудоустройства;

Форма 095У и 073У для школы и вуза;

Комплексное обследование для КЭК и признания нетрудоспособности;

Справка для допуска к гостайне.

Поможем обойтись без очередей и долгих ожиданий в коридоре. Даже не придется вставать с дивана – принимаем заказы дистанционно по телефону или электронной почте. Вы сможете купить медицинскую справку в Москве очень быстро.

Почему москвичи покупают справки у нас

Многие боятся покупать справки, что вполне естественно: мелкие конторы не проставляют подписи, печати, заполняют поля с ошибками. Такую справку быстро вычислят в отделе кадров или деканате, после чего поставят на отчисление или увольнение.

Решим эту проблему быстро и просто:

В нашем центре работают действующие врачи. Гарантируем справки по государственному образцу, проставим печати и подписи, правильно заполним бланк. Его примут в любой организации, включая государственные и армию.

Цены намного ниже, чем на получение справки в клинике. Даже если вы будете ездить в госклинику на метро или автобусе, конечная стоимость будет выше.

Сохраняем полную конфиденциальность о сделке: никто не узнает, что вы покупали справку. Собираем только ту информацию, что необходима для заполнения бланка: ФИО, дата рождения, адрес – при необходимости.

Сделаем справку всего за 1 час и доставим к любой станции метро в Москве или адресу.

Работаем полностью удаленно: ваше присутствие в медицинском центре необязательно. Всю информацию соберем по телефону или электронной почте. На все вопросы также ответим дистанционно.

Принимаем любые формы оплаты: наличный и безналичный расчет, банковский перевод и т.д.

Поможем решить любую проблему со справкой. При необходимости, заполним ее задним числом.

Как купить медицинскую справку в Москве?

Чтобы купить справку – позвоните нам по телефону и напишите на почту с указанием:

ФИО;

Типа справки;

Желаемого результата: диагноз и дополнительные рекомендации;

Адреса, если необходимо для справки;

Периода отсутствия на работе или в вузе.

Заполним справку всего за час, проставим печати и подписи от действующих врачей, которые подтвердят ваше обращение в медицинский центр.

Работаем по всей Москве. Наши контакты для связи: